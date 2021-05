Cordula Newrkla (Julia), Alexander Pschill (Otto), Makhare Alexander Ninidze (Pius), Jakob Werther (David)

Quelle: ORF/Dor Film/Petro Domenigg

Die Rechnung geht allerdings nur für kurze Zeit auf. Während Josef seine neu gefundene Lust an der Welt in vollen Zügen auslebt, bricht Ottos Lügengebäude ein: Die Kindsmütter kommen ihm auf die Schliche und nehmen ihm die Kinder weg. Josef, der den Niedergang des neuen Freundes nicht mit ansehen kann, geht in die Offensive. Unter Aufbietung aller seiner neuen Fähigkeiten interveniert er bei Ottos Frauen und ermöglicht dem Freund einen Neuanfang als Vater und Freund in einer ehrlichen und glücklichen Patchworkfamilie. Denn Familie ist, was man daraus macht.