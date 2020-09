Tödliche Geheimnisse

Bei der rastlosen Suche nach Holthaus begegnet Rommy auch dessen Sohn Max, der in tiefer Trauer ist: Er musste soeben das Begräbnis seiner Mutter ganz allein durchstehen. Von der Journalistin erfährt der junge Mann, warum sein Vater am Sterbebett der Krebskranken fehlte. Jetzt erst wird Rommy klar, in eine Geschichte ungeahnten Ausmaßes geraten zu sein - was auch erklärt, dass sie inzwischen offensichtlich abgehört und überwacht wird.