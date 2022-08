Tod eines Keilers

Am jährlichen Klinikfest, das in einer abgelegenen Waldhütte stattfindet, lauert Binder Götze auf und verabreicht ihm mit einem kräftigen Stoss aus seiner kranken Lunge eine tödliche Dosis Gift. Weil Götze sich mit letzter Kraft zu wehren versucht, erledigt ihn Binder mit einer Flasche Château Latour und legt ihn in den Kofferraum des nächststehenden Autos. Es ist das Auto des zerstreuten Klinikdirektors Bernbeck, der später meint, er selber habe Götze ermordet und könne sich an nichts mehr erinnern. Als Bernbeck seinen Freund und Vertrauten Professor Eugen Rusterholz (Hans-Michael Rehberg) aufsucht, zögert dieser keine Sekunde und hilft ihm, die Leiche verschwinden zu lassen. In einer waghalsigen Nacht-und-Nebel-Aktion werfen die beiden Männer den toten Götze in den Fluss.