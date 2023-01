Film

Thin Ice (2/8) - Eisbärenalarm

Die Geheimdienstoffizierin Liv will in dem Fall des entführten Schiffs ermitteln, wird aber von Katarina, der Polizeichefin in Grönland, abgewiesen. So recherchiert Liv auf eigene Faust. Währenddessen wollen die teilnehmenden Minister des Arktischen Rates die Sitzung abbrechen. Verhandlungsführerin Elsa versucht, die anderen Mitglieder zum Bleiben zu überreden, was durch den Besuch eines hungrigen Eisbären in der Stadt nicht gerade erleichtert wird.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 18.01.2023