Spuren des Bösen - Schande

Im Bild: Heino Ferch (Richard Brock), Maria Köstlinger (Paula Moser)

Quelle: ORF

In Brocks Wohnhaus brennt eine Wohnung aus. Als das Feuer gelöscht ist, findet man dort eine Leiche, Opfer eines offenbar brutal im Affekt verübten Mordes. Brock war nicht allein in dieser Nacht. Seine Geliebte und Kollegin Paula, die mit ihrem Mann und den Kindern in einem höher gelegenen Stockwerk desselben Hauses wohnt, war bei ihm. Wie sich später herausstellt, könnte sie auf ihrem heimlichen Weg zurück in die eigene Wohnung den Täter gesehen haben. Oder die Täterin. Jedenfalls hat diese Person sie gesehen.



Brock, dessen Wohnung infolge der Löscharbeiten einen massiven Wasserschaden hat, muss ausziehen. Die Taubers, die alte Frau und ihr Sohn, die Brocks Stammcafé besitzen, bieten ihm für's Erste ein Zimmer an. Brocks Tochter Petra leitet die Ermittlungen im Mordfall Gabner. Der alleinstehende, homosexuelle Universitätsprofessor war mit einem Schürhaken erschlagen worden bevor seine Wohnung in Brand gesteckt wurde.