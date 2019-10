Spuren des Bösen - Racheengel

"Mich reizt dieser Brock, der auch mit sich selber polarisiert: Er ist einerseits gesprächig in der fachlichen Form, die er drauf hat. Und andererseits ist er unheimlich verschlossen durch sein Wesen und durch seine Geschichte", so Ferch. Und weiter: "Durch das große Weltall der Psychologie gibt es einen direkten Draht in seinen Kopf, aber nicht wirklich in sein Herz. Das schimmert nur so durch. Und das mag ich unglaublich gern, dass er sich nicht in die Karten blicken lässt. Auch wenn ich denke, dass wir es trotzdem irgendwie schaffen, Momente zu finden, die ein wenig aus ihm herauslassen und durch seine Augen und seine Reaktionen eine Menge Geheimnis tragen. Wenn wir von dieser Figur so wenig wie möglich und so viel wie nötig preisgeben, ist der Spannungsseismograf umso höher. Wir sind sehr bedacht darauf, diese Balance zu halten - eine Melange, die sehr lecker schmeckt. Und dieses Feld dieser Psychoanalyse und Psychologie bietet ein unglaublich großes Becken an Spielmöglichkeiten. Da wachsen dramaturgische Drehungen und Wendungen, die überraschen und auch erschüttern."



Heino Ferch über seine Liebe zu Österreich: "Ich habe in Österreich studiert, war vor 25 Jahren im Mozarteum in Salzburg und ich habe schon da meinen Kulturschock von Norddeutschland ins lauschige Salzkammergut hinter mich gebracht. Seitdem bin ich sehr austrophil - und wahnsinnig gerne hier."