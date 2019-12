Sisi (2/2)

Sophie (Martina Gedeck) bangt um die Zukunft der Österreichischen Monarchie.

Quelle: ORF/Sunset Film/Bernhard Berger

Sophie bestimmt, dass sich dessen Erziehung nach den strikten Prinzipen der Habsburger Traditionen für den Thronfolger zu richten hat. Sie erhält Rückendeckung von Franz Joseph - und Sisi sieht sich handlungsunfähig in die Ecke gedrängt. Der Kampf für Veränderungen bringt sie ans Ende ihrer Kräfte. Nur eine Flucht in letzter Sekunde schafft ihr eine Pause zum Luftholen.



Sie verlässt Wien und versucht in Venedig, seelisch sowie körperlich wieder gesund zu werden. Doch eine Lösung für ihr Dilemma ist kaum zu finden: Sie liebt ihre Kinder, ihren Mann und ihr Volk. Doch dort, wo ihre Familie ist, wird Sisi von den starren Strukturen erdrückt. In Venedig wiederum quält sie sich mit ihrer Sehnsucht. Ihr Lebenswille hängt nur noch an einem seidenen Faden.