Schlaflos in Schwabing

Karriere oder Liebe? Vor dieser Entscheidung steht die Geschäftsfrau Fanny in der pfiffigen Liebeskomödie "Schlaflos in Schwabing". Bei einem Undercover-Einsatz im Auftrag zahlungskräftiger Klienten machen ihr auf einmal ihre Gefühle einen Strich durch die Rechnung: Sie verliebt sich ausgerechnet in den Mann, den sie eigentlich ausspionieren soll.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2012

Datum: 08.07.2020