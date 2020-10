Ausschlaggebend im damaligen Prozess war das Gutachten des namhaften Forensikers Dr. Borchert. Unscharfe Bilder aus einer Überwachungskamera waren die Grundlage für seine Analyse.



Dieses hatte Carla als letzten Besucher des Opfers identifiziert und führte zu ihrer Verurteilung. Jetzt, nach ihrer Haftentlassung, will sie den Mann, den sie für ihr zerstörtes Leben verantwortlich macht, in die Pflicht nehmen. Mit Nachdruck drängt sie ihn, die Untersuchung wieder aufzunehmen. Tatsächlich besorgt sich Borchert noch einmal die alten Beweismittel, und schon bald kommen ihm selbst Zweifel an seinen damaligen Ergebnissen. Nach anfänglichem Zögern lässt er sich deshalb noch einmal ganz neu auf den Fall ein.



Unterdessen begibt sich Carla auf eine Reise in die Vergangenheit. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen, um die Menschen zu treffen, die sich während der langen Haft von ihr abgewandt hatten. Auch jetzt, nach der Freilassung, reagiert ihre Tochter Yvonne überaus abweisend. Erschüttert muss Carla feststellen, wie wenig sie eigentlich über sie weiß und dass die inzwischen erwachsene Frau Geheimnisse hat, die unmittelbar mit Eriks Tod zu tun haben.



Mit wem Carla auch spricht, an wen sie sich auch wendet, immer hat sie das Gefühl, bei ihrer Suche gegen Mauern zu laufen. Was verschweigt ihre Familie? Und wovor fürchten sich ausgerechnet diejenigen, von denen sie sich Unterstützung erhofft?