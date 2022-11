Film

Rebecka Martinsson - Der schwarze Steg

Rebecka Martinsson beschließt, über den Winter in ihrer nordschwedischen Heimat zu bleiben. Übergangsweise arbeitet sie als Staatsanwältin. Schon bald landet ein Mordfall auf ihrem Schreibtisch. Die Leiche einer furchtbar misshandelten jungen Frau wurde in einem Camper gefunden. Was zunächst wie ein Sexualdelikt aussieht, entwickelt sich in eine andere Richtung. Rebecka Martinsson stürzt sich sofort in die Ermittlungen.

Produktionsland und -jahr: Schweden 2017

Datum: 21.11.2022