Erwin Steinhauer (Simon Polt)

Quelle: ORF/Epo Film/Oliver Roth

Als man auf Erwin Steinhauer zukam und ihn von der Idee einer weiteren Polt-Verfilmung erzählte, war der Darsteller "zuerst einmal vor allem überrascht". Schließlich hat Steinhauer die Figur Simon Polt vor rund zehn Jahren in Pension geschickt. Erwin Steinhauer erklärt: "Zuerst war meine Sorge, dass der Hauptreizpunkt jetzt wegfällt, weil Polt in Pension ist und gerade aus diesen Reibereien zwischen Beruf und privat sehr viel entstanden ist."



Doch das Buch von Alfred Komarek hat ihn überzeugt, und so radelt Erwin Steinhauer wieder durch das Weinviertel und meint: "Ich schlüpfe in diese Figur wie in jede andere Filmrolle, aber sie liegt mir sehr nahe. Ich mag die Langsamkeit dieser Figur, dass er sich sehr vieles denkt und wenn man genau hinsieht, weiß man auch was er denkt." Und weiter: "In Simon Polt steckt maximal 15 Prozent Erwin Steinhauer - ich fahre mit dem Rad, ich lebe alleine und ich bin ursprünglich aus dem Weinviertel. Diese stoische Ruhe haben wir sicher nicht gemeinsam, Simon Polt ist absolut aggressionsfrei und hat den absoluten Drang zur Wahrheit. Das geht in meinem Beruf gar nicht, ich lebe als Schauspieler von der Lüge."