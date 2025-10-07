Nichts zu verlieren

Christa (Johanna Gastdorf) absolviert das Trauerprogramm

Quelle: BR/Lieblingsfilm/Royal Pony Film

Inzwischen sind die beiden Entführer Richy und Tom mit dem sonderbaren apathischen und störrischen Verhalten der Reisegruppe konfrontiert. Die Insassen verhalten sich nämlich nicht wie normale, um ihr Leben bangende Entführungsopfer. So können die Entführer nur knapp verhindern, dass die unerschrockene Hilde Kontakt mit der Polizei aufnimmt.



Die junge Miriam weint viel, aber nicht aus Angst vor den Entführern, sondern wegen der Trauer um ihren zu früh verstorbenen Mann. So erfährt Tom, dass er mit seinem verletzten Halbbruder mitten in eine Trauerreise geraten ist. Schockiert erzählt Tom Richy, dass die Reisenden einen ihnen nahestehenden Menschen verloren haben. Jetzt bemerken sie die Gleichgültigkeit, die den Fahrgästen geradezu ins Gesicht geschrieben ist. Richys Zustand verschlechtert sich zusehends, Christa, eine der Trauerreisenden, versorgt Richy. Als der alte Reisebus kurz vor der Grenze überhitzt und eine Weiterfahrt für eine Weile unmöglich ist, nutzt die Reiseleiterin die Zeit um das vorgesehene Programm durchzuführen. Richy und Tom werden Zuschauer eines bizarren Rituals ... (Quelle: ARD)