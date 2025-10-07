Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Nichts zu verlieren
Das Bild zeigt einen Reisebus mit der Aufschrift „Anders-Reisen“. Der Bus ist mehrfarbig in einem cremefarbenen und dunkelblauen Design gehalten. Er befindet sich an einer Straßenkreuzung, wo er leicht schräg in den Vordergrund fährt. Im Hintergrund sind weitere Fahrzeuge zu sehen, die auf der Straße unterwegs sind. Links vom Bus sind einige Bäume zu erkennen, die dem Bild einen grünen Hintergrund verleihen. Es handelt sich um eine städtische Umgebung mit einer Fahrbahn und einem Fußweg, der an den Rand der Straße angrenzt. Die Stimmung wirkt eher ruhig und alltäglich.

Film

Nichts zu verlieren

Die zwei Kleinganoven Tom und Richy wollen sich mit einem letzten Coup aus Europa absetzen ins tropische Paradies. Leider geht die Sache schief. Auf der Flucht kapern sie einen Reisebus. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2017
Datum:
Sendetermin
12.11.2025
22:25 - 00:00 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Die Insassen sind als Teilnehmer einer Trauerreise mit der Verarbeitung eines großen Verlusts beschäftigt. Es wird viel geweint an Bord. Allerdings aus höchst unterschiedlichen Gründen.

Mehr zum Inhalt:

Das Bild zeigt zwei Männer, die vor einem weißen Auto stehen. Der Mann links trägt eine hellblaue Jeansjacke, ein graues T-Shirt und eine graue Mütze. Er sieht ernst aus und hat die Arme auf dem Bauch verschränkt. Der Mann rechts hat leicht gewellte, hellbraune Haare und trägt Sonnenbrillen sowie eine dunkle Jacke. In seiner rechten Hand hält er eine gelbe Plastiktüte. Beide stehen an einer Straßenumgebung, im Hintergrund sind grüne Büsche und ein Teil der Straße sichtbar. Das Wetter scheint bewölkt zu sein.
Richy (Georg Friedrich) und Tom (Christopher Schärf) beschließen den Bus zu kapern
Quelle: BR/Lieblingsfilm/Royal Pony Film

Drei Österreicher knacken in Bayern den Tresor eines bekannten Künstlers und erbeuten über 300.000 Euro. Auf der Flucht stolpert der schusselige Charly und aus seiner Pistole löst sich unabsichtlich ein Schuss der den Anführer Richy lebensgefährlich verletzt. Der wütende Richy schlägt Charly nieder und flüchtet mit seinem jüngeren und sanfteren Halbbruder Tom und der gesamten Beute. Charly will sich das nicht gefallen lassen und nimmt die Verfolgung auf.

Als das Fluchtauto von Richy und Tom den Geist aufgibt, kapern sie an einer Tankstelle aus Mangel an Alternativen einen alten Reisebus samt Reisegruppe, um so schnell wie möglich nach Österreich zu kommen, weil Richy dringend einen Arzt braucht.

Das Bild zeigt eine Szene im Freien, auf einer blühenden, grünen Wiese. Im Vordergrund sitzen zwei Männer. Der linke Mann hat kurze, lockige Haare und trägt ein schwarz-weißes Outfit. Er schaut ernst in die Kamera. Der rechte Mann hat ein markantes Gesicht, trägt eine graue Kappe und eine blaue Jeansjacke und sieht nachdenklich aus. In der Mitte, zwischen den beiden Männern, sitzt ein kleiner, weißer Hund mit braunen Flecken. Der Hund ist freundlich und schaut neugierig. Hinter den Männern ist eine Frau zu sehen, deren Beine in einem blühenden Kleid mit floralen Mustern herausragen. Die Umgebung ist von Natur geprägt, mit einigen weiteren Pflanzen und einer sanften, hügeligen Landschaft im Hintergrund. Der Himmel ist teilweise bewölkt.
Johnny (Daron Yates) und Richy (Georg Friedrich) verabschieden sich von den Lebenden
Quelle: BR/Lieblingsfilm/Royal Pony Film

Bei der Entführung des Busses werden ein paar Fahrgäste an der Tankstelle zurückgelassen, die sich telefonisch im Reisebüro beschweren. Charly, der zurückgelassene Räuber, entdeckt inzwischen das Fluchtauto von Richy und Tom an der Tankstelle. Richy und Tom nehmen der Reisegruppe im Bus die Handys ab und nachdem Irma, die Reiseleiterin, telefonisch nicht erreichbar ist, nimmt auch Peter Irmas Mann und Chef des Reisebüros die Verfolgung auf.

Als Peter an der Tankstelle die zurückgelassenen Fahrgäste beruhigt, und verspricht, dass er den Bus zurückholen wird, gelingt es Charly, der alles belauscht hat, sich als blinder Passagier in Peters Wagen zu verstecken. Peter nimmt die Verfolgung des Buses auf, ohne Charly im Kofferraum zu bemerken!

Das Bild zeigt eine Frau namens Christa, die im Freien sitzt. Sie trägt ein blaues Hemd und eine hellblaue, schalähnliche Kleidungsstück um den Hals. Ihr Gesicht ist ernst und nachdenklich, und sie sitzt auf einem grauen, weichen Untergrund, der auf dem Boden liegt. Im Hintergrund sind einige grüne Pflanzen und ein Baum, der leichte Schatten wirft. Auf der linken Seite ist eine unklare Holzstruktur zu sehen, die möglicherweise ein Tisch oder eine Bank ist. Die Umgebung wirkt ruhig und naturnah, was zur Stimmung des Trauerprogramms passt.
Christa (Johanna Gastdorf) absolviert das Trauerprogramm
Quelle: BR/Lieblingsfilm/Royal Pony Film

Inzwischen sind die beiden Entführer Richy und Tom mit dem sonderbaren apathischen und störrischen Verhalten der Reisegruppe konfrontiert. Die Insassen verhalten sich nämlich nicht wie normale, um ihr Leben bangende Entführungsopfer. So können die Entführer nur knapp verhindern, dass die unerschrockene Hilde Kontakt mit der Polizei aufnimmt.

Die junge Miriam weint viel, aber nicht aus Angst vor den Entführern, sondern wegen der Trauer um ihren zu früh verstorbenen Mann. So erfährt Tom, dass er mit seinem verletzten Halbbruder mitten in eine Trauerreise geraten ist. Schockiert erzählt Tom Richy, dass die Reisenden einen ihnen nahestehenden Menschen verloren haben. Jetzt bemerken sie die Gleichgültigkeit, die den Fahrgästen geradezu ins Gesicht geschrieben ist. Richys Zustand verschlechtert sich zusehends, Christa, eine der Trauerreisenden, versorgt Richy. Als der alte Reisebus kurz vor der Grenze überhitzt und eine Weiterfahrt für eine Weile unmöglich ist, nutzt die Reiseleiterin die Zeit um das vorgesehene Programm durchzuführen. Richy und Tom werden Zuschauer eines bizarren Rituals ... (Quelle: ARD)

Darsteller

  • Richy - Georg Friedrich
  • Tom - Christopher Schärf
  • Charly - Marcel Mohab
  • Peter - Aurel Manthei
  • Irma - Lisa Wagner
  • Miriam - Emily Cox
  • Hilde - Susanne Wolff
  • Christa - Johanna Gastdorf
  • Rolf - Michael Grimm
  • Harry - Stefan Merki
  • Helmut - Bernhard Schütz
  • Gitte - Sylvana Krappatsch
  • Magda - Lilly Forgách
  • Johnny - Daron Yates
  • Isolde - Sacha Holzheimer

Stab

  • Regie - Wolfgang Murnberger
  • Drehbuch - Ruth Thoma, Wolfgang Murnberger

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.