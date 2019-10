Meine Schwester

Christiane Hörbiger (Katharina Wallner)

Quelle: ORF/Monafilm/Oliver Roth

Hannah ist todkrank, ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Dennoch ermutigt sie Katharina, in ihrem Kampf gegen den Hausbesitzer nicht einfach aufzugeben. Am nächsten Morgen liegt Ortner mit eingeschlagenem Schädel im Treppenhaus. Ist er in betrunkenem Zustand zu Tode gestürzt - oder wurde nachgeholfen? Ortners Geliebte Mirjana (Edita Malovcic) besitzt ein triftiges Motiv: Sie hatte eine heftige Auseinandersetzung mit ihrem Gönner, der wiederholt ihre Tochter Lena (Stella Butz) belästigt hat. Kommissar Graumann (August Zirner) lernt bei seinen Ermittlungen auch Katharina kennen, deren Filmleidenschaft er teilt. Schon bald verdächtigt er die mysteriöse Hannah, doch Katharina versucht, ihre Schwester aus allem herauszuhalten. Schließlich macht Graumann eine Entdeckung, die selbst den erfahrenen Polizisten maßlos verblüfft.