Meine fremde Frau

Eine Frau. Ein Unfall. Zwei Leben - eines vor und eines nach einem schlimmen Schicksalsschlag. Und auf einmal kann sich Maria Hofer, gespielt von Publikumsliebling Ursula Strauss, an nichts und niemanden mehr erinnern.

Zur Zeit der Dreharbeiten wurde Strauss selbst Opfer eines Autounfalls: "Die Erfahrungen haben im Film im wahrsten Sinne des Wortes schon mitgespielt. Ich hätte keinen anderen Film drehen können als genau diesen zu dieser Zeit, weil ich es körperlich nicht geschafft hätte. Aber weil dieser Film genau damit spielt, hat das funktioniert und mir bei aller Anstrengung, die damit verbunden war, in dieser Zeit auch Halt gegeben. Und es war für mich angenehm, einen Berufsalltag zu haben."



Der Mensch ist die Summe all seiner Erfahrungen. Doch im Fall von Maria sind diese von einer Sekunde auf die andere ausgelöscht. Was Ursula Strauss beim Spielen dieser Rolle wichtig war?

"Die richtige Dosierung zu finden. Diese Nulllinie, die plötzlich entsteht, dieses leere Buch, das man aufschlägt, in dem alle Seiten leer sind - aber das man auch wieder neu befüllen kann. Eine Chance. Und Maria ist eine emotional kluge Frau, die weiß, dass sie unter dem, was passiert ist, nicht nur leidet. Sie hat zwar keine Verbindung zu jenen Menschen, die in ihrem Leben scheinbar wichtig sind, weiß aber, dass sie als Mutter und Ehefrau eine Funktion zu erfüllen hat, und merkt auch, dass es Kindern und Mann schwerfällt, einen Zugang zu ihr zu finden. Insofern war es für mich besonders wichtig, das gut auszubalancieren, das Trauma nicht zu vergessen, den eigenen Schmerz, den Zorn darüber, sich nicht mehr zurecht zu finden, nichts mehr zu haben, woran man sich festhalten kann, und gleichzeitig die Menschen mit neuen, frischen Augen anschauen, wie man es zuvor bei dem Liebhaber gemacht hat."