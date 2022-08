Film

Maria Wern, Kripo Gotland - Bedrohung

Per Internetvideo droht ein Maskenmann, der sich "Liverpool" nennt, mit einem Massaker an seinem Gymnasium. Kommissarin Maria Wern und ihre Kollegen stürmen das Haus eines Jungen. Doch der erweist sich als unschuldig. Gleichzeitig muss Maria miterleben, wie ihr Sohn Emil in der Clique mitmacht, die sich an dem vermeintlichen Täter rächen will. Sie hat Schuldgefühle, weil sie glaubt, sich nicht genügend um Emil gekümmert zu haben.

31.08.2022