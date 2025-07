Kommissar Wallander trifft bei einem Routineeinsatz seine große Jugendliebe Carolina wieder, die ihn seinerzeit verschmähte, um den reichen Olof Wachtmann zu heiraten. Kurz darauf werden Carolina und ihr Mann ermordet. Wallander ist schockiert. Die Verletzungen deuten darauf hin, dass die Täter ihre Opfer leiden ließen.



Auf dem Grundstück der Wachtmanns wurde ein Militär-Lkw gesehen, doch aufgrund eines Manövers wimmelt es in Ystad gerade von Militärfahrzeugen. Als der Geschäftsmann Arne Pihlskiöld von dem Mord an Olof Wachtmann erfährt, hat er es sehr eilig, das Land zu verlassen. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn Pihlskiöld und seine Frau Anita werden nach demselben Muster getötet wie die Wachtmanns.



Wallander verfolgt eine Spur, die 25 Jahre in die Vergangenheit führt. Olof Wachtmann und Arne Pihlskiöld, seinerzeit Waffenbrüder in der Fremdenlegion, vergewaltigten damals eine Frau vor den Augen ihrer Söhne. Waren die Morde Teil eines Rachefeldzugs?



Nur Johan Karlsson, der Komplize von Wachtmann und Pihlskiöld, ist noch am Leben. Als Wallander ihn zusammen mit Linda und Stefan Lindman warnen will, erlebt er eine Überraschung.



Der atmosphärisch dichte Krimi "Mankells Wallander - Eiskalt wie der Tod" ist der dritte Film der Reihe nach Motiven des schwedischen Bestsellerautors Henning Mankell. Krister Henriksson, einer der bekanntesten Schauspieler Schwedens, verkörpert den charismatischen Kommissar Kurt Wallander. Johanna Sällström hat die Rolle seiner Tochter Linda übernommen, Ola Rapace spielt Wallanders Kollegen Stefan Lindman.