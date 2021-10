Männertreu

Aufgelöst und vollkommen überfordert mit dieser Situation ruft Georg seine Frau an: Sie macht sich sofort auf den Weg, um zu retten, was noch zu retten ist. Trotzdem wird am nächsten Morgen in den Online-Ausgaben der Tageszeitungen ein Zusammenhang hergestellt zwischen Ninas Unfall und Georgs Anwesenheit in dem Hamburger Hotel, vor dem der Unfall passiert ist.