Luis Trenker - Der schmale Grat der Wahrheit

Dreharbeiten in den Bergen.

Quelle: ORF/Epo Film/Roxy Film/Christian Hartmann.

Trenker und Kohner kennen sich aus alten Zeiten - der Zusammenarbeit bei Trenkers erstem Film "Der Rebell", der ihn damals die Gunst und Bewunderung von Hitler und Goebbels gewinnen lässt. Während sich andere Künstler wie Arnold Fanck durch ihre Weigerung, der NSDAP beizutreten, selbst ins Abseits katapultieren, und auch Leni Riefenstahl mit ihrem Film über den Nürnberger Parteitag erstmals an Grenzen stößt, gelingt dem gerissenen, anpassungsfähigen Luis Trenker auch mit seinem nächsten großen Film, dem "Verlorenen Sohn", erneut ein immenser Erfolg. Beflügelt von soviel Zuspruch, wird er immer wagemutiger und setzt sich zunehmend über die Maßgaben der seine Filme finanzierenden NS-Regierung hinweg.



Zum Eklat mit Goebbels kommt es 1937, als Trenker in seinem Film "Condottieri" Hitlers Leibstandarte als Komparsen vor dem Papst auf die Knie fallen lässt. Derart provoziert, lässt Goebbels den in Ungnade gefallenen Trenker "kaltstellen". Als der seine Felle davonschwimmen sieht, reist er in der Hoffnung, dass Leni Riefenstahl eventuell ein gutes Wort bei Hitler für ihn einlegen könnte, zum "Tag der deutschen Kunst" nach München, wo es nochmals zu einer Annäherung zwischen beiden kommt. Doch Trenker agiert weiterhin äußerst ungeschickt, indem er in der Optionsfrage - in der es um die Entscheidung der deutschstämmigen Südtiroler für eine Umsiedlung ins Deutsche Reich, oder aber fürs Dableiben und damit die Aufgabe ihre Sprache und Kultur geht - zu lange unentschieden bleibt. Während Leni Riefenstahl noch bis Kriegsbeginn weiterhin erfolgreich Filme machen kann, bekommt Trenker, obwohl er in letzter Sekunde doch noch optiert und sich in Briefen an Hitler zu rehabilitieren versucht, keinen Fuß mehr auf den Boden.