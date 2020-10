Film

Lilly Schönauer - Weiberhaushalt

Als Evas Mann Philip einen Auftrag in Hamburg erhält, kann sich Eva gar nicht so recht freuen. Immer geht es um ihn, um sein Leben, um seine Karriere, doch was mit ihr und dem kleinen Jona ist, scheint ihn gar nicht so sehr zu interessieren.

Produktionsland und -jahr: Deutschland , Österreich 2013

