Film
Lilly Schönauer: Liebe auf den zweiten Blick
Alles scheint gut zu laufen für Sophie: Ihr Vater Johann hat ihr den Bauernhof übergeben, und sie plant, daraus einen Biobauernhof zu machen. Freund Martin hat ihr einen Heiratsantrag gemacht.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2012
- Datum:
- Sendetermin
- 28.03.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Nur der Kredit für den Umbau muss noch bewilligt werden. Und um sicherzugehen, dass das Geschäftsmodell auch wirklich sinnvoll ist, hat sich Altbanker Franz etwas Besonderes ausgedacht: Sein Sohn Julian, der das Bankengeschäft auf der Uni und der Wallstreet gelernt hat, soll seine Klientel nun auch in der Praxis kennenlernen, genauer gesagt, soll er für ein paar Wochen auf Sophies Hof mitarbeiten.
Dass Sophie als Teenager einmal rettungslos in ihn verliebt war, hat doch heute keine Bedeutung mehr. Oder vielleicht doch?
Darsteller
- Sophie Brunner - Henriette Richter-Röhl
- Julian Waldner - Andreas Kiendl
- Johann Brunner - Erwin Steinhauer
- Franz Waldner - Michael Mendl
- Mia Nádas - Hilde Dalik
- Martin - Christoph von Friedl
Stab
- Regie - Peter Sämann
- Autor - Andrea Brown