Lilly Schönauer: Heimkehr ins Glück

Doch da erfährt sie, dass sie entgegen aller Abmachungen nicht zur Leiterin der Kardiologie ernannt wird. Als sie Richard wütend davon berichtet, kontert er mit einer weiteren schlechten Nachricht: Er kann Katja nicht an den Ossiacher See begleiten, um die Hochzeit vorzubereiten, sondern wird sich erst kurz vor dem Termin von seinen beruflichen Verpflichtungen losmachen.



Enttäuscht bricht Katja in Begleitung ihrer 17jährigen Tochter Melanie (Ella Risin) an den Ossiacher See auf, wo ihre Eltern (Maresa Hörbiger und Rüdiger Vogler) und ihre Schwester Renate (Katharina Abt) schon Vorbereitungen für das bevorstehende große Ereignis treffen.



Als Katja wegen des Hochzeitsmenüs den Haubenkoch Andreas Herzler (Helmut Zierl) konsultiert, wird bald klar, dass sich die beiden besser gefallen, als es einer Braut und ihrem Koch zustehen würde. Katja und Andreas verbringen intensive Tage miteinander, als hätten sie alle Zeit der Welt. Sie genießen die Schönheiten des Sees, und Andreas weiht die Anti-Köchin Katja in die verführerischen Geheimnisse der großen Kochkunst ein.



Durch Zufall erfährt Katja, dass ihre Eltern ihr ein Leben lang ihre wahre Herkunft verheimlicht haben und ihr richtiger Vater kürzlich gestorben ist. Diese Erkenntnis und die innigen Gefühle, die sie für Andreas empfindet, stellen Katja vor eine schwierige Entscheidung.