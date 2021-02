Film

Liebe auf Persisch

Während ihm die schöne Dolmetscherin Shirin die Kultur ihres Landes Iran näherbringt, kommt der unbeholfene Gast Robert in der Fremde dem Geheimnis seines Vaters auf die Spur. Regisseur Florian Baxmeyer gelingt eine unterhaltsame Liebeskomödie, ohne dabei substanzielle Culture-Clash-Themen auszusparen. Mit diesem Roadmovie in atemberaubender Landschaft wurde erstmals eine deutsche TV-Produktion an Originalschauplätzen im Iran gedreht.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2018

Datum: 06.02.2021