Lautlose Morde

Der Investmentbanker Andreas Mersfeld steht kurz vor einem weiteren, erfolgreichen Deal: dem Verkauf des kleinen Medikamentenherstellers Pharma Votec an einen Großinvestor. Vom erfolgreichen Abschluss des Verkaufs verspricht sich Andreas sein Vorrücken in den Vorstand der Bank. Doch dann erreicht ihn die Nachricht, dass seine depressive Frau Julia sich in der Psychiatrischen Klinik von Professor Merlow das Leben genommen habe. Unter Schock muss Andreas noch am gleichen Abend feststellen, dass Julias Mitpatientin Sarah sich im Trubel der Ereignisse aus der Klinik stehlen konnte und sich in Andreas' Haus versteckt.