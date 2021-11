Ulli Phillip, Lotte Ledl, Bibiana Zeller, Dolores Schmidinger, Christiane Hörbiger, Elfriede Irral, Senta Berger

Quelle: ORF/Teamfilm/Gabriele

Sie blättern im Tagebuch der Erinnerung, erzählen einander ihr Schicksal. Die scheinbare Idylle wird durch das Auftreten von Iris (Nicole Heesters), der Gastgeberin, zerstört.



Sie ist unheilbar krank und möchte im Kreise ihrer ehemaligen Schulkameradinnen ihrem Leben ein Ende setzen.



Dreizehn weibliche Stars des deutschsprachigen Theaters und Films spielen die Hauptrollen in Xaver Schwarzenbergers Film "Lamorte": Nicole Heesters, Christiane Hörbiger, Senta Berger, Gertraud Jesserer, Bibiane Zeller, Dolores Schmidinger, Else Ludwig, Elfriede Irral, Ulli Philipp, Paola Loew, Hertha Schell, Lotte Ledl und Inge Konradi. In weiteren Rollen sind Friedrich von Thun und Max von Thun zu sehen.