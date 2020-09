Zielfahnder - Flucht in die Karpaten

Als Zielfahnder sind Hanna Landauer und Sven Schröder Teil einer Sondereinheit des LKA, die flüchtige Verbrecher über die Grenzen bis in die entlegensten Winkel der Welt verfolgt.



So wie den gefährlichen Gewaltverbrecher Caramitru, der aus einer Justizvollzugsanstalt ausgebrochen ist. Es beginnt eine Jagd mit Hindernissen, die Landauer und Schröder nicht nur an geografische und kulturelle Grenzen bringt, sondern auch an ihre eigenen.