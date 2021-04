Kreuz des Südens

Regisseurin und Drehbuchautorin Barbara Eder über die Verortung im Burgenland: „Uns war es von Beginn an wichtig, nicht das typische - nördliche - Burgenland zu zeigen mit Mörbisch, Schilf und Neusiedler See, sondern die Gegend, die man weniger kennt, das südliche Burgenland. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unser eigenes Dorf zu kreieren. Bei den Dreharbeiten wurden wir sehr herzlich aufgenommen, eine schöne Begegnung. Aber der burgenländische Dialekt - es gibt ja nicht nur einen, sondern verschiedene Sprachinseln - war schon eine große Herausforderung.“ Und weiter über die Besetzung: „Ich wollte mit Andreas Lust und Franziska Weisz schon ewig drehen. Die beiden sind einfach so fantastisch, ich schaue ihnen so gerne zu, wenn sie spielen, und sie sind auch in diesem Film super in die Rollen geschlüpft.“