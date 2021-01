Film

Krauses Braut

Dorfpolizist Horst Krause ist fassungslos: Seine Schwester Meta will heiraten. Mit fast 60 Jahren hat sie sich den Kölner Taxifahrer Rudi Weisglut ausgesucht. Metas Entschluss, den familiären Gasthof zu verlassen, um ihrem Gatten an den Rhein zu folgen, sprengt Krauses Vorstellungskraft. Auch Schwester Elsa muss ihren Schock mit Hochprozentigem verdauen, zumal Bruder Hotte jetzt den Gasthof schließen will.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2011

Datum: 24.01.2021