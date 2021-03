Film

Kommissar Maigret: Ein toter Mann

Auf einem Bauernhof in der nordfranzösischen Provinz Picardie macht die Polizei einen grausigen Fund: Eine Familie wurde bestialisch umgebracht und ausgeraubt. Es ist der jüngste Fall in einer Serie von brutalen Raubmorden. Zur gleichen Zeit geht in Paris bei Kommissar Maigret ein anonymer Notruf ein: Ein Mann behauptet panisch, dass ihn Mörder verfolgen. Noch in derselben Nacht wird der Anrufer tatsächlich erstochen.

