Kommissar Maigret: Die Tänzerin und die Gräfin

Die junge Arlette arbeitet als Tänzerin in einem verruchten Club im Pariser Amüsierviertel Montmartre. Sie glaubt, ein Gespräch über einen geplanten Mord an einer Gräfin mitgehört zu haben. Doch Kommissar Maigret schenkt der angetrunkenen Arlette aufgrund ihres Zustandes wenig Glauben. Am nächsten Morgen erfährt er, dass Arlette erwürgt aufgefunden wurde.

Datum: 27.04.2021