Film

Kommissar Maigret: Die Nacht an der Kreuzung

An einer ländlichen Kreuzung in der Nähe von Paris wird ein belgischer Juwelenhändler bei einem nächtlichen Treffen mit einem Kontaktmann ermordet. Am nächsten Morgen liegt dessen Leiche in der Garage von Carl Anderson, einem Dänen, der dort mit seiner Schwester Else ein heruntergekommenes Landhaus bewohnt. Nur zwei andere Gebäude stehen noch an der Kreuzung: eine Autowerkstatt und das Haus eines Vertreters.

Produktionsland und -jahr: Großbritannien 2017

Datum: 20.04.2021