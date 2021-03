Kommissar Maigret: Die Falle

Die Zeitungsberichte über den Serienkiller versetzen die Frauen von Paris in Angst.

Quelle: ZDF und ARD Degeto/Peket CoProduction Ltd..

In der folgenden Nacht lässt er brünette Beamtinnen in den engen Gassen von Montmartre als Lockvögel ausschwärmen. Eine der Zivilpolizistinnen wird attackiert, der Angreifer entkommt aber in der Dunkelheit. Ein abgerissener Mantelknopf führt Maigret schließlich doch zu dem Verdächtigen: dem sensiblen Künstler Marcel Moncin, der mit seiner Ehefrau in einem wohlsituierten Stadtteil lebt. Er wird als mutmaßlicher Täter verhaftet, der Fall scheint gelöst - bis ein weiterer Mord passiert. Der Pariser Kommissar Jules Maigret gehört zu den berühmtesten Krimihelden der Literaturgeschichte. Mehrfach wurden Georges Simenons Romane erfolgreich verfilmt. Der Hauptdarsteller Rowan Atkinson, weltbekannt durch seine Comedy-Figur "Mr. Bean", beweist mit dieser ernsten Rolle sein Können als nuancenreicher Charakterdarsteller. Ashley Pearce, der bei Folgen der preisgekrönten Kultserie "Downtown Abbey" Regie führte, setzt hier das Paris der 1950er-Jahre mit Eleganz in Szene.