Die erfahrene Erzieherin übernimmt bei einem Ausflug in den nahe gelegenen Wald die Leitung der bunt zusammengewürfelten Gruppe Kinder. Die Stimmung an diesem Novembertag ist ausgelassen. Doch plötzlich bemerkt Kathleen beim Durchzählen, dass zwei Kinder fehlen.



Jenny und Nico sind weg! Die Kolleginnen Nina und Miriam, die vorn und an der Seite mitgelaufen sind, haben das Verschwinden ebenfalls nicht bemerkt. Eine dramatische Suche mit tragischem Ausgang beginnt.



In einer Mischung aus Schuldgefühlen und emotionaler Überforderung sucht Kathleen verzweifelt nach dem, was passiert ist. Sie muss verstehen, wer die Verantwortung für das Unglück zu übernehmen hat. Was ist auch ihr Anteil an der Katastrophe? Wie konnte ihr das als erfahrene Gruppenleitung passieren? Warum hat auch sie das Verschwinden der Kinder, draußen, in der ihr so vertrauten Natur, nicht bemerkt?