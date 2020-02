Johanna - Köchin aus Leidenschaft

v.li.): Anja Kruse, Jenny Jürgens, Bernhard Bettermann, Matthias Kofler

Quelle: ORF/Terra Film

Johanna Melzer (Anja Kruse) betreibt mit ihrem Mann Arnold (Hubertus Hohenlohe) an der südsteirischen Weinstraße einen kleinen Ausflugsgasthof. Arnold kümmert sich um die Küche, sie um die Gäste. Doch ihr Glück endet abrupt, als Arnold sie für die wesentlich jüngere Angestellte Valentina (Nicole Ennemoser) verlässt.



Die verzweifelte Johanna bleibt auf dem Gasthaus und einem Haufen Schulden sitzen. Mit Hilfe ihrer besten Freundin Heidi (Jenny Jürgens), einer erfolgreichen Winzerin, und der tatkräftigen Unterstützung des charmanten Sternekochs Oliver Stromberg (Bernhard Bettermann) ordnet Johanna ihr Leben neu und wird zur "Köchin aus Leidenschaft". Zunächst scheint alles gut zu werden, doch dann sperrt die Bank die Kredite, und Johanna muss aufgeben. Als Retter in der Not erweist sich ihr alter Freund und Verehrer Wolfgang (Miguel Herz-Kestranek), der Johanna und ihre Kinder (Matthias Kofler, Vera Muhr, Laurence Gothe) zu sich nach Wien holt und ihnen dort eine neue Existenz ermöglicht. Johanna aber ist hin und her gerissen - der Erfolg in der Großstadt ist ihr sicher, nur vermisst sie das idyllische Landleben.