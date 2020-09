Janus (6/7) - Sieben Abende, sieben Geheimnisse

In den sieben 45-minütigen Episoden begibt sich Pschill als forensischer Psychologe Dr. Leo Benedikt auf die Suche nach der Wahrheit dahinter - und stößt dabei auf Spuren, die ihm näher sind, als ihm lieb ist.



Dr. Leo Benedikt (Alexander Pschill) ist forensischer Psychologe. Er beschäftigt sich unter anderem damit, was in den Köpfen geistig abnormer Rechtsbrecher vorgeht. Egal, ob ihn Cara Horvath (Franziska Weisz) für die Polizei als Sachverständigen hinzuzieht, oder ob ihn jemand in einem privaten Fall um Hilfe bittet: Leo weiß, dass jedes Verbrechen in der Psyche entsteht - und deshalb auch nur dort gelöst werden kann. Als Leo in einer Serie mysteriöser Selbstmorde nachforscht, stößt er auf den undurchsichtigen Pharmakonzern "Janus" und ist fassungslos, als er erkennt, was hinter den Selbstmorden tatsächlich steckt.