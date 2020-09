Janus (1/7) - Sieben Abende, sieben Geheimnisse

In Benjamin Heisenbergs mehrfach preisgekröntem Krimidrama "Der Räuber2 war sie in den österreichischen Kinos zu sehen. Sie stand für den ORF/ZDF-Thriller "Blutsschwestern" vor der Kamera und kam dem "letzten Bullen" Henning Baum als strenge Controllerin verdächtig nahe. In "Janus" gibt Franziska Weisz Bezirksinspektorin Cara Horvath. Eine ihr schon vertraute Rolle, war sie doch bereits in Henning Mankells ORF/ARD-Romanverfilmung "Der Chinese" als Polizistin zu sehen - allerdings als Verkehrspolizistin, die gewissermaßen in einen Kriminalfall stolpert.

"Aber jetzt bin ich vom Fach", so die Wienerin über ihre Figur. "Wir haben wahnsinnig tolle Drehbücher, in denen die Rolle der Cara ziemlich genau beschrieben ist, und deshalb ich wusste schon, wie ich die Rolle anlege. Ich habe aber natürlich ein Wurftraining gemacht, ich kenne ein paar Griffe, ich weiß, wie man Handschellen anlegt, eine Waffe zieht und wie man einen Raum sichert." Und weiter: "Ich liebe meine Rolle: frech, mutig, selbstbewusst. Sie ist ehrlich, sagt, was Sache ist, und hat ein ungebremstes Temperament. Cara lässt das raus, was ich nicht rauslassen würde. Und ich finde es viel spannender, wenn jemand mit den Tränen kämpft als zu weinen." Und weiter über die Serie: "'Janus' ist wirklich spannend: eine sehr starke Serie mit fortlaufender Handlung. Die Spannung baut sich von einer Folge zur nächsten auf. Es eröffnet sich ein Geheimnis - und man weiß nie, wie es weitergeht." Was sich die Zuseherinnen und Zuseher erwarten können? "Viel Spannung, überraschende Wendungen und guten Humor."