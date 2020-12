In Liebe vereint

Im Bild: Franziska Weisz (Vreni Miller), Wolfram Berger (Martin Miller)

Unter der Regie von Holger Barthel standen 2002 in den Titelrollen zwei talentierte Jungschauspieler vor der Kamera: Franziska Weisz und Achim Schelhas sind "Romeo und Julia", das Liebespaar Sali und Vreni. Beide standen da am Beginn ihrer Filmkarriere, waren aber keine Filmneulinge mehr: Die Wienerin Franziska Weisz spielte schon in Ulrich Seidls mehrfach preisgekrönter und vom ORF geförderter Kino-Milieustudie "Hundstage" sowie unter Holger Barthels Regie in der ORF-Erfolgsserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau". Bei der Berlinale 2005 wurde sie als österreichischer Shooting Star des europäischen Films präsentiert. Der gebürtige Bayer Achim Schelhas absolvierte noch eine Schauspielausbildung an der renommierten Ernst-Busch-Hochschule in Berlin, stand aber bereits im Frühjahr 2002 unter der Regie von Jo Baier für das ORF-Historiendrama "Schwabenkinder" vor der Kamera.