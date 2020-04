Im Sog des Geldes (6/6)

Per Zufall findet Elisabeth bei Pauls Sohn einen USB-Stick mit einem Video, in dem Paul zu ihr spricht. Langsam klärt sich alles auf. Elisabeth beginnt zu ahnen, dass Daniel eine wichtige Rolle spielen könnte in der ganzen Geschichte. Als sie ihn zur Rede stellt, erfährt sie aber etwas anderes als erwartet. Die Neuigkeit wirft sie aus der Bahn.