Im Sog des Geldes (4/6)

Da sie nun Grangier & Co. leitet, wird Elisabeth von Daniel über den Deal mit den US-Steuerbehörden in Kenntnis gesetzt. Elisabeth ist sprachlos. Der französische Staat macht ebenfalls vorwärts im Kampf gegen das Bankgeheimnis. Als Folge davon schliesst Grangier & Co. die Konten ihrer französischen Kunden. Diese gehen auf die Barrikaden.