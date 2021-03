Hunkeler und der Fall Livius

In der Neujahrsnacht wird Anton Livius (Klaus Henner Russius) in seinem Schrebergarten erschossen. Kommissar Madörin (Gilles Tschudi) ist rasch am Tatort und wird prompt niedergeschlagen. Ein Skandal: Livius lebte zwar in Basel, aber der Schrebergarten ist bereits auf französischem Boden. Es ist der Schweizer Polizei nicht erlaubt, dort zu ermitteln. Commissaire Bardet (Jean Pierre Gos) aus dem nahen Elsass hält mit seinem Ärger nicht hinter dem Berg. Hunkeler (Mathias Gnädinger) muss seine Ferien abbrechen.