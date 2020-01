Mit "Hilfe, die Familie kommt!" hat Regisseur Dietmar Klein einen temporeichen Familienfilm inszeniert. In einer gelungenen Mischung aus Humor und Dramatik erzählt der Film eine abwechslungsreiche Geschichte von Ehe und Liebe, Vertrauen und Familienbanden. In den Hauptrollen glänzen Gaby Dohm ("Was heißt hier Oma!") und Günther Maria Halmer ("Liebe hat Vorfahrt") als eigenwilliges Ehepaar. In weiteren Rollen sind Bruni Löbel ("Schwarzwaldklinik"), Max von Pufendorf ("Tatort: Nicht jugendfrei") und Wanja Mues ("Der Traum vom Süden") zu sehen. "Hilfe, die Familie kommt!" entstand an Originalschauplätzen in Schweden.