Herr Lenz reist in den Frühling

Holger Lenz hat versucht, im Leben alles richtig zu machen - und steht doch vor den Scherben seiner Existenz. Seine Frau geht fremd, sein Sohn verhöhnt ihn, und im Büro überholen ihn Jüngere. Als ihm ein Spanier die Asche seines Vaters, der ihn nach der Wende verlassen hatte, in einer Waschmittelflasche samt Nachricht von einem geerbten Appartement in Thailand bringt, bricht Holger auf. Was ihn dort erwartet, übertrifft seine kühnsten Erwartungen.

Datum: 28.04.2021