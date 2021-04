Helvetica (Episode 5 von 6)

Gleichzeitig setzt Tina Druck bei Djeko auf: Sie will ihm die Pläne zum Waffenlager erst aushändigen, wenn Djeko ihre Tochter Sandra freilässt. Was Tina nicht weiss: Der Hauptverantwortliche für Sandras Entführung steht ihr sehr nahe. Die eingesperrte Sandra hat sich unterdessen mit einer Helfershelferin von Djeko angefreundet. Sandra versucht, von ihr Information über ihren Freund Gazi zu kriegen. Dieser wird ebenfalls von Djeko gefangen gehalten. Sandra befürchtet das Schlimmste: Ist Gazi überhaupt noch am Leben?