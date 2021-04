Helvetica (Episode 2 von 6)

Mitten in der Nacht wird Tina von Rainald Mann verhört. Um ihre Familie zu retten, hat die Putzfrau keine andere Wahl, als heimlich mit der Bundespolizei zusammenzuarbeiten. Unterdessen wird die Situation für Kathy Kunz in der politischen Arena immer komplizierter. Im Jemen machen die Geiselnehmer ihre Drohungen wahr. Das Leben der Schweizer Gefangenen hängt am seidenen Faden.