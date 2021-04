Die Kosovo-Schweizerin Tina, die das Familieneinkommen als Putzfrau aufbessert, gerät unter Druck. Und dies an einem besonderen Ort – im Bundeshaus. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag bekommt Tina Besuch von Djeko, einem angeblichen Freund ihres Vaters Sami. Djeko fordert Tina dazu auf, einem seiner Schergen Zutritt zum Büro von Rüstungsmanager Beat Tschopp von Armasuisse zu verschaffen. Ziel ist, an eine mysteriöse Festplatte zu kommen. Andernfalls drohen Tinas Familie schwere Konsequenzen. Doch der Zutritt scheint unmöglich. Denn der für die Armasuisse-Büros zuständige Vorgesetzte kann Tina nicht ausstehen und will sie nicht umteilen. Doch Djeko weiss Rat und schreitet zur Tat. Die Auswirkungen zeigen Tina, wie weit Djeko geht, um seine Ziele zu erreichen.