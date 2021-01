Film

Hannas Entscheidung

Da ihr Mann sich in Kriegsgefangenschaft befindet, hat Hanna die Leitung seiner Schreinerei übernommen. Als er traumatisiert zurückkehrt, kommt es zu einer Katastrophe. Christine Neubauer spielt eine mutige Ehefrau und Mutter, die sich durch die Nöte der Kriegs- und Nachkriegszeiten nicht unterkriegen lässt. An ihrer Seite überzeugt Charakterdarsteller Edgar Selge, in der Rolle ihres Ehemannes Karl.

Produktionsland und -jahr: Deutschland , Österreich 2012

Datum: 15.01.2021