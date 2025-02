Brigitte Kren als Elfriede Jandrasits tröstet Magdalena Kronschläger als Maria Horvath.

Quelle: ORF/Graf Film/Toni Muhr

Das wäre auch schön für Elfriede Jandrasits, die legendär hartnäckige Ermittlerin von der Kripo Eisenstadt. Ihr Mann wird bei seiner Pensionsfeier erstmals als Alleinunterhalter auftreten und der legt höchsten Wert auf ihre Anwesenheit. Irgendwann muss das gemeinsame Leben ja beginnen.



So distanziert die Jandrasitz allem Fremden gegenüber auftritt, so stur ist sie im Aufdecken der Wahrheit. Sehr bald gelangt sie zur Auffassung, dass die im Dorf kursierende Version der Tat nicht stimmen kann. Dann überstürzen sich die Ereignisse.



Mashid, ein Arabisch-Dolmetscher, der in den Ort eingeheiratet hat, überzeugt Ahmed, der Polizei zu vertrauen und sich zu stellen. Der junge Mann tut sich schwer mit der Jandrasitz, einer Frau, die sich benimmt wie ein Mann. Und sie tut sich schwer mit der Vorstellung, dass der harmlos wirkende Afghane ein Mörder sein könnte. In der Nacht kommt es zu einem Übergriff auf Ahmed. Als die Jandrasitz und Boandl erscheinen ist Ahmed abermals verschwunden.



Und es gibt einen zweiten Toten. Entweder die Jandrasitz hat sich geirrt und Ahmed ist nicht so harmlos wie er tut oder es läuft ein gänzlich anderes Spiel. Bald wird die Jandrasitz feststellen, dass beides richtig ist.