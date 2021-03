Gottes mächtige Dienerin (2/2)

Basierend auf einem Sachbuch der Historikerin Prof. Martha Schad gelingt Marcus O. Rosenmüller ein ungewöhnliches Historiendrama, das überraschende Einblicke in eine sensible Phase katholischer Kirchenpolitik während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewährt. Der italienische Darsteller Remo Girone, bekannt aus Tom Tykwers "Heaven", überzeugt an der Seite von Christine Neubauer als würdiger Darsteller des Papstes. Außerdem sind Wilfried Hochholdinger, Thomas Loibl, Emily Behr sowie Ulrich Gebauer in der Rolle des Kardinals Faulhaber zu sehen.