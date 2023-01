Frieden, Folge 5

Schlimme Nachrichten für die Jugendlichen im Heim. Es soll aufgelöst werden und die Jugendlichen müssen nach Palästina ausreisen. Das löst grosse Unruhe aus: Viele wollen in der Schweiz bleiben – auch Jenkele und Herschel. Klara spricht beim IKRK vor und beisst auf Granit: Der zerknirschte Delegierte bringt es auf den Punkt: Niemand will die Juden in Europa haben, in Israel können sie frei sein. Jenkele scheint Glück im Unglück zu haben: Heimleiter Obrecht hat einheimische Pflegeeltern für ihn gefunden. Doch davon will Jenkele nichts wissen. Findet Klara eine andere Lösung für ihn?