Frieden, Folge 3

Um ein Haar wird eine zerlumpte deutsche Familie am Grenzübergang zur Schweiz abgewiesen. Vater, Mutter und Tochter Schneider werden in letzter Sekunde von Carl Frei und Johann gerettet und in die Toblervilla gefahren – eine wertvolle «Fracht». Denn Vater Schneider besitzt ein Patent für die Herstellung von Kunstfasern. Er könnte die Rettung für die Tuchfabrik sein. Die Sache hat einen Haken: Die Familie Schneider reist unter falschem Namen. Sie heisst eigentlich Peters, der Vater war Mitglied der NSDAP. Als Solcher dürfte er gar nicht in der Schweiz sein. Johann macht sich also strafbar, weil er einen Nazi beherbergt. Doch Peters hat einen Trumpf im Ärmel: Die Anlage für die Kunstfaserproduktion ist noch in Deutschland. Und nur er, Peters, kann sie über die Grenze bringen. Johann will wissen, ob er es mit einem Kriegsverbrecher zu tun hat und gibt seinem Bruder einen Tipp.