Frieden, Folge 1

Johann Leutenegger, 28, sein jüngerer Bruder, steht an einem ganz anderen Ort in seinem Leben. Er wird bald bei den reichen Toblers einheiraten und ist als Nachfolger seines Schwiegervaters Alfred Tobler im Familienbetrieb Frei AG Tuchfabrik vorgesehen – auch Alfred heiratete einst in die Familie ein. Doch so richtig scheint der Patron seinem Schwiegersohn nicht zu vertrauen. Als Nationalrat Kägi zu einem Überraschungsbesuch auftaucht, stellt Alfred dem Politiker seinen zukünftigen Schwiegersohn zwar vor. Doch vom folgenden Gespräch wird Johann ausgeschlossen. Was hat diese Geheimnistuerei zu bedeuten?